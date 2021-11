Sédhiou: Mobilisation populaire au meeting d'investiture de Abdoulaye Diop

Le ministre a eu droit d'abord à un accueil spectaculaire à l'entrée de Sédhiou. Une marée humaine composée de jeunes, de femmes et de personnes ont attendu le convoi avec impatience. Du camp militaire de Sédhiou jusqu'à la porte du Trésor public, la route etait noire de monde, avec une forte mobilisation des militants et sympathisants du dénommé "Maréchal".



Ils scandaient haut et fort " Abou Diop, Abou Diop , Diobo Diobo" . Dés l'entrée de son convoi, c'est la surprise et la joie qu'on lisait sur les yeux du maire accueilli comme un digne fils du territoire. Le cortège sera bloqué devant la mairie par ces militants déterminés et ces nouvelles forces de soutien, Les Sentinelles, Mouvement Force Ouvrière-MFO, entre autres, les fidèles sirènes à Abdou Diop.



Le convoi a ensuite sillonné la cravate de Sédhiou. Après une heure et plus de caravane dans la capitale, c'est devant le CDPS que la marche a pris fin, à la grande satisfaction du maire. Il dira : " Je n'ai pas de mots, je ne suis qu'un esclave des Sedhois ".



Le dernier jour est marqué par un grand meeting au terrain de handball de Sédhiou, en présence des ancienness autorités locales de la commune, accueillies par un grand nombre de femmes vêtues de blanc, pour marquer leur adhésion à la paix et à la non violence .



Le professeur Balla Moussa Dafé lors de sa prise de parole, a exhorté les jeunes à la non violence, la conseillère départementale Habibatou Diallo dira que c'est la promotion des jeunes filles sedhoises et leur autonomisation qui constitue son sacerdoce, en tant qu'éducatrice. Annette Seck Ndiaye investie pour le département, a aussi soutenu qu'elle a compris la mission qui l'attend et qu'elle sera la voix des sédhois auprès du chef de l'État .



Le discours final était celui du ministre de la Culture, qui dira que c'est le développement de Sédhiou qui est sa priorité et que l'heure n'est pas au débat mais à l'action. Les 48 heures ont été clôturées par les différents orchestres de la commune et les artistes invités, dont Sidi Diop .