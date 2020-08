Sédhiou désormais raccordée à la TNT : une autre avancée dans le basculement total vers le numérique Le basculement du Sénégal de l'analogique vers le tout numérique se précise de plus en plus. Alors que le contexte pandémique de la COVID-19 a presque noyé tous les secteurs d’activité, la bonne nouvelle indiquant que Sédhiou est désormais raccordée à la TNT est parvenue à Leral.net

Rédigé par leral.net le Mercredi 19 Août 2020 à 19:35 | | 0 commentaire(s)|

Pour rappel l’Etat depuis plus d’un an avait lancé les opérations pour la couverture des dernières zones non desservies par les signaux de la TNT, avec pour objectifs final que le territoire national soit entièrement couvert en juin 2020.



Avec cette nouvelle venant de Sédhiou, images à l’appui, le basculement vers la Télévision numérique terrestre (TNT) se précise. Car située au centre de la Casamance et parmi les dernières régions créées en 2008, Sédhiou figurait parmi les derniers défis pour le raccordement à la télévision numérique.









