Sédhiou : l’ouverture de la station EDK réunit autorités politiques, religieuses et coutumières Rédigé par leral.net le Mercredi 15 Juin 2022 à 19:55 commentaire(s)| L’ouverture de la station EDK à Sédhiou a réuni ce mercredi 15 juin matin, du beau monde issu d’horizons divers. Les imams de la région, les autorités coutumières, le Gouverneur Pape Demba Diallo, le Préfet, le Commissaire central, le DG de l'hôpital régional et presque tous les chefs de service, ont répondu présents.

Ce joyau d’un investissement de presque 400 millions FCfa, a créé plus 50 emplois avec les stations, le fast-food, sans oublier les places de graissage, de lavage, mais aussi les points de transfert d'argent.



Les images d’une magnifique journée…





















