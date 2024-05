Sédhiou : lancement de ‘’Tekki Sunu Suff’’, un projet de lutte contre l’exode rural et la migration irrégulière APS – Le projet ‘’Tekki Sunu Suff’’, qui vise à lutter contre la migration irrégulière et de l’exode rural des jeunes de Sédhiou (sud) a été lancé, samedi, à Sédhiou (sud).

Il est porté par le Réseau des champions pour réussir au Sénégal (RCRS) et financé par la coopération allemande dans le cadre du programme ‘’Réussir au Sénégal’’



« Le projet vise à accompagner les jeunes actifs dans les domaines de l’agriculture, de l’élevage, de la pêche et de la pisciculture. Il s’agit de freiner le phénomène de la migration irrégulière et de l’exode rural dans les localités éloignées’’, a déclaré Fara Ndiaye, le coordonnateur national du Réseau des champions pour réussir au Sénégal (RCRS).



Il intervenait au CDEPS au cours de la cérémonie de lancement du projet ‘’Tekki Sunu Suff’’, qui cible les jeunes des trois départements de Sédhiou (Boukiling, Goudomp et Sedhiou).



Plusieurs préoccupations ont été soulevées par les acteurs de base au cours de la rencontre. Parmi celles-ci figurent l’accès à la terre cultivable, le renforcement des capacités dans les pratiques agricoles, l’élevage, la pêche et la pisciculture, a constaté l’APS.



Le coordonnateur national du RCRS a également souligné l’importance d’établir un document de plaidoyer pour adresser ces besoins afin de faciliter l’accès à la terre et promouvoir l’industrialisation dans la région de Sédhiou.



Fara Ndiaye a en outre mis en avant le potentiel de la région pour inciter les jeunes de rester ou revenir dans leur terroir. ‘’Cela contribuerait à réduire le phénomène de la migration irrégulière’’, a-t-il dit.



Clémentine Bandiaky, porchère de son état, a salué l’initiative ‘’Tekki Sunu Suff’’, mais a relevé les difficultés auxquelles sont confrontés les jeunes entrepreneurs.

‘’L’obtention d’espaces d’exploitation et la formation dans divers secteurs d’activité sont des problèmes qui freinent leurs ambitions d’entreprendre’’, a-t-elle noté.



Plaidant pour une politique d’industrialisation de la zone, elle a appelé les nouvelles autorités à prendre en compte l’accès des jeunes entrepreneurs et des porteurs de projets à la terre, soulignant l’urgence de les soutenir et de les encadrer.



Le président du Conseil communal de la jeunesse de Sédhiou Amadou Lèye Konté a, pour sa part, insisté sur l’autonomisation des jeunes ruraux de la région par le développement du secteur primaire.



‘’Ce projet est un pas vers l’autonomisation des jeunes ruraux de Sédhiou, et j’espère qu’il contribuera à un avenir plus prospère pour la région’’, a-t-il déclaré.



