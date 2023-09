Seisme: Serigne Babacar Sy Mansour exprime sa compassion au peuple marocain

Le khalife général des Tidianes, Serigne Babacar Sy Mansour, s’est joint aux messages de soutien au peuple marocain, frappé, vendredi soir, par un seisme ayant occasionné plus de 2000 morts et des milliers de blessés. «Je tiens à exprimer toute ma compassion et celle de toute la Hadara de Seydil Hadj Malick Sy (rta), envers sa Majesté […]

Le khalife général des Tidianes, Serigne Babacar Sy Mansour, s’est joint aux messages de soutien au peuple marocain, frappé, vendredi soir, par un seisme ayant occasionné plus de 2000 morts et des milliers de blessés. «Je tiens à exprimer toute ma compassion et celle de toute la Hadara de Seydil Hadj Malick Sy (rta), envers sa Majesté le Roi Mouhammad VI et à tout le peuple Marocain, suite au séisme qui a frappé le Royaume Chérifien. C’est avec une profonde tristesse que nous avons appris cette tragédie qui a causé tant de pertes en vies humaines et de destructions. Nos pensées vont à toutes les personnes touchées, aux familles endeuillées et aux communautés affectées », a d’emblée déclaré le guide religieux, des propos relayés par Asfiyahi.org.

«Je prie pour que Dieu vous protège et vous donne la force nécessaire pour surmonter cette épreuve. Que cette situation difficile renforce votre détermination, votre foi en ALLAH (swt) et votre unité en tant que peuple», a ajouté Serigne Babacar Sy Mansour.

A rappeler qu’un Sénégalais a péri dans cette catastrophe naturelle. Il s’agit de Médoune Sall, commerçant de 37 ans.

Source : https://lesoleil.sn/seisme-serigne-babacar-sy-mans...