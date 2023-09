Séisme au Maroc: La perte d'un millier de vies et d'innombrables dégâts matériels, constatée Rédigé par leral.net le Samedi 9 Septembre 2023 à 18:51 | | 0 commentaire(s)| Un séisme d'une magnitude 7 a frappé hier, plusieurs grandes villes du Maroc. Ce tremblement de terre a causé la perte d'un millier de vies et d'innombrables dégâts matériels. Cette situation alarmante préoccupe la communauté internationale, en particulier les Marocains résidant au Sénégal. Ils implorent Dieu pour la stabilisation de cette situation et demandent à leurs compatriotes de privilégier les dons de sang afin de réduire les pertes en vies humaines.



