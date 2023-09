Séisme au Maroc: Recueillement et consternation à la rue Mouhamed V de Dakar Rédigé par leral.net le Mercredi 13 Septembre 2023 à 01:25 | | 0 commentaire(s)|

Les Marocains vivant au Sénégal sont partagés entre inquiétude et espoir de voir le royaume retrouvé sa splendeur après le tremblement de terre qui a frappé leur pays dans la nuit du vendredi au samedi dernier. À la rue Mouhamed V de Dakar, la tristesse se lit sur les visages. La rue Mohamed V à […] Les Marocains vivant au Sénégal sont partagés entre inquiétude et espoir de voir le royaume retrouvé sa splendeur après le tremblement de terre qui a frappé leur pays dans la nuit du vendredi au samedi dernier. À la rue Mouhamed V de Dakar, la tristesse se lit sur les visages. La rue Mohamed V à Dakar est un Maroc en miniature. Situé à Dakar-Plateau, en plein centre-ville, ce lieu de commerce, baptisé en hommage au roi du Maroc qui a régné de 1927 à 1961, regorge de produits du royaume chérifien. Babouches, djellabas, qamis, tapis de prières, parfums, mocassins, il y a du tout. Mais difficile de croiser des acheteurs en cette journée. L’ambiance est plutôt calme. Le climat est lourd de sens comme pour rappeler le choc qui secoue le pays avec le terriblement tremblement de terre survenu vendredi dernier, dans la soirée.

Les images défilent depuis l’annonce du séisme de magnitude 6.8. Cette catastrophe naturelle qui s’est produite au sud-ouest de Marrakech a fait trembler tout un royaume. Le bilan provisoire fait état de plus de 2.000 morts. Sur les réseaux sociaux, les clichés et vidéos marquent les esprits. Des grands immeubles et maisons, il ne reste que des plafonds éventrés, des planchers effondrés et des murs lézardés. La communauté marocaine basée au Sénégal particulièrement à la rue Mohamed V peine encore à émerger après ce long weekend. La tristesse et la désolation se lisent facilement sur les visages. Ce lieu de commerce, d’habitude animé, semble compatir à la douleur de ses occupants. Un silence lourd de sens règne en maitre en ce lundi matin. Par moment, des voitures rompent cet instant solennel. Assis devant leurs échoppes, quelques marocains sont venus au travail. L’évocation du tremblement de terre semble être un sujet tabou. «Je suis désolé mais je ne veux pas me prononcer sur la situation», avoue un jeune vendeur visiblement touché. Il n’en dira pas plus. La réponse reste la même pour un autre commerçant trouvé à quelques pas. L’optimisme en dépit de la difficulté «C’est dur d’en parler car cela réveille des souvenirs douloureux», lâche Hanna après quelques minutes de mutisme. La marocaine a du mal à cacher sa douleur. Depuis ce matin, cette commerçante ne cesse de prendre des nouvelles du pays pour s’enquérir de la situation. L’une de ses cousines fait partie des victimes. «C’est dur à vivre. Nous sommes loin et avons peur pour nos proches», lance-t-elle avec désolation. Cependant la vendeuse reste optimiste. «L’espoir est permis car une chaine de solidarité s’est formée au Maroc», dit-elle. Hassan Ben Souda tient une échoppe un peu plus loin. Contrairement à Hanna, le quinquagénaire n’a pas de proche touché par le séisme. Cependant, il ne peut s’empêcher d’être inquiet pour son pays. Le marchand établi au Sénégal depuis une trentaine d’années peine encore à se remettre de la situation. Vendredi dernier, le père de quatre enfants a dû suivre plusieurs chaines de télévision et passer des coups de fil par ci par là avant de se faire une idée de la situation qui prévaut dans son pays. «C’est terrible ! Mais c’est le destin», philosophe ce résidant de Fez. « C’est la volonté divine». Ce sont là les premiers mots de Hicham Ammari après le tremblement de terre. L’homme de 42 ans remet tout entre les mains d’Allah. «C’est une première au Maroc et c’est très douloureux à vivre comme situation. Cela doit nous pousser à retourner vers notre Créateur », dit-il d’un brin fataliste.

Les Sénégalais solidaires aux Marocains

Abdou Fall gère la boutique de son patron en son absence. Ce dernier est parti en urgence au pays. L’employé assure l’intérim. Le vendeur se dit peiné par la situation au Maroc. Le sieur collabore avec son patron depuis dix-neuf ans. «Nous avons de bons rapports. C’est vraiment touchant ce qui arrive à ce pays», dit-il.

«Nous compatissons à leur douleur car ce sont des personnes gentilles et sympathiques », renchérit Gora Diop. Le vendeur n’a pas manqué de prier pour ce pays ami du Sénégal. Arame NDIAYE



