Séisme en Turquie et en Syrie : Près de 2.000 morts, deuxième secousse puissante Rédigé par leral.net le Lundi 6 Février 2023 à 15:28 | | 0 commentaire(s)| Le bilan, encore provisoire, devrait s'alourdir, un très grand nombre de personnes restant piégées sous les décombres.

Près de 2.000 personnes ont été tuées dans le sud de la Turquie et en Syrie voisine par un puissant séisme de magnitude 7.8, suivi quelques heures plus tard par une très forte réplique de magnitude de 7.5, des secousses enregistrées jusqu'au Groenland, en passant par l'Irak, l'Egypte et le Liban, où des scènes de panique ont eu lieu.



Ce bilan, encore provisoire, devrait s'alourdir, un très grand nombre de personnes restant piégées sous les décombres. La neige, qui tombe en abondance et la baisse des températures, attendue en soirée et demain, va rendre encore plus difficile la situation des personnes se retrouvant sans abri, ainsi que le travail des secours.



La première secousse est survenue à 4H17 locales (1H17 GMT), dans le district de Pazarcik, dans la province de Kahramanmaras (sud-est), à 60 km environ à vol d'oiseau de la frontière syrienne. Des dizaines de répliques ont suivi, avant un nouveau séisme de magnitude 7.5, à 10H24 GMT, toujours dans le sud-est de la Turquie, à 4 km au sud-est de la ville d'Ekinozu.



Après le second séisme, Tulin, jeune femme d'une trentaine d'année vivant à Kayapinar, dans le district de Diyarbakir, raconte sa "peur" de rentrer chez elle. "Je l'ai vivement ressenti parce que je vis au dernier étage. Nous sommes sortis en panique. C'était presque le même que ce matin. J'ai tellement peur maintenant, je ne peux plus rentrer dans mon appartement, je ne sais pas ce qui va se passer maintenant", a-t-elle raconté à l'AFP.



Et les bilans ne cessent de grimper: Le bilan provisoire des victimes du séisme en Syrie est monté à 783 morts lundi, selon des données communiquées par le ministère syrien de la Santé et des secouristes en zones rebelles. Selon un bilan provisoire, datant de lundi après-midi, du ministère de la Santé, cité par l'agence officielle Sana, 403 personnes ont été tuées et 1.284 autres blessées dans les provinces d'Alep, Lattaquié, Hama et Tartous, sous contrôle du régime. Dans les zones rebelles, les secouristes des Casques Blancs ont fait état de 380 morts et plus d'un millier de blessés.



En Turquie, le bilan est passé, lundi dans l'après-midi, à 1.121 morts et au moins 7.634 blessés, selon les données communiquées par un responsable de l'AFAD, organisme public turc de gestion de catastrophes. Selon lui, 2.834 immeubles se sont effondrés, ce qui laisse redouter des bilans encore plus lourds qui s'ajoutent aux centaines de morts en Syrie voisine.



Avec l'Orient du Jour

