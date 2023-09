Séjour de Juan Branco au Sénégal : une nouvelle arrestation

Il y a une nouvelle victime dans l’affaire Juan Branco, avocat de Ousmane Sonko.



Après une première vague d’interpellations, Ndiogou Lo, le maire de Sangalkam, Pape Sow, et son frère, une nouvelle arrestation est lancée avec l’arrestation de Pape Nguirane Ba alias Vieux Ba.



Propriétaire de «L’hôtel du lac», le mis en cause a été placé sous mandat de dépôt par le juge du deuxième cabinet, informe.



Selon Senenews citant LesEchos, le juge est également allé dans le sens du chef du parquet en visant l’association de malfaiteurs, complicité de recel de malfaiteur et actes et manœuvres de nature à compromettre la sécurité publique. Il accuse Vieux Ba d’avoir hébergé Juan Branco durant son séjour controversé au Sénégal.



Les Échos rapporte que Pape Nguirane Ba a nié avoir aidé l’avocat français. Il jure qu’il ne savait pas que ce dernier a séjourné cinq jours dans son hôtel.



Après avoir effectué une brève apparition à une conférence de presse des avocats de Ousmane Sonko, Me Branco avait disparu de la circulation, traqué par la police et la gendarmerie. Il sera rattrapé en Mauritanie et remis aux autorités sénégalaises avant d’être rapatrié en France.