Semaine du Développement durable: Dangote a ciblé 7 ODD dont les changements climatiques et... Rédigé par leral.net le Dimanche 30 Octobre 2022 à 07:37 | | 0 commentaire(s)| A l’instar de l’ensemble du Groupe Dangote Cement basé à Lagos, au Nigeria, Dangote Ciment Sénégal a célébré la Semaine du Développement durable. L’éradication de la pauvreté, l’éducation, la santé, l’égalité des sexes, eau propre et assainissement, lutte contre les changements climatiques et la vie sous-marine, sont les 7 objectifs du développement durable (ODD) ciblés cette année par le Groupe Dangote, dans le cadre de sa politique de durabilité. À Pout, Keur Moussa, Diass et Mont-Rolland, les équipes municipales ont reçu d’énormes lots de fournitures et équipements scolaires, à l’occasion de la rentrée des classes. Au-delà de l’éducation, le bien-être des populations préoccupe fortement l'entreprise Dangote Cement. Laquelle a doté d’un centre de santé d’une valeur de 62 millions FCfa aux populations de Keur Moussa. Cet événement annuel a été sanctionné par le nettoyage du marché de Pout et la sensibilisation à la biodiversité, dans les industries extractives au Lycée de Pout. En dépit de la crise qu’elle a traversée ces derniers mois, l’entreprise a tenu à poursuivre sa politique de RSE et son engagement auprès des communautés hôtes.



Mounirou Mbengue



Accueil Envoyer à un ami Partager