Sénégal : Liste des 339 partis politiques, dont 151 créés sous l’ère Macky Sall

Depuis 1959 le pays compte quelque 339 partis politiques. Le nombre a explosé sous l’actuel chef de l’État avec 151 entités nouvellement créées. Cent quarante-trois d’entre elles ont vu le jour sous Abdoulaye Wade. Avec Abdou Diouf (41) et Léopold Senghor (4) le jeu démocratique était moins ouvert. Sous Léopold Sédar Senghor (4 partis créés). Lesoleil.sn […] Depuis 1959 le pays compte quelque 339 partis politiques. Le nombre a explosé sous l’actuel chef de l’État avec 151 entités nouvellement créées. Cent quarante-trois d’entre elles ont vu le jour sous Abdoulaye Wade. Avec Abdou Diouf (41) et Léopold Senghor (4) le jeu démocratique était moins ouvert. Sous Léopold Sédar Senghor (4 partis créés). Lesoleil.sn vous livre la longue liste des formations politiques au Sénégal. 1. ???Parti socialiste (ex-Union progressiste sénégalaise, reconnue en 1959). 2. ???Parti démocratique sénégalais. 3. ???Parti africain de l’indépendance. 4. ???Mouvement républicain sénégalais. Abdou Diouf (41) 5. ???Rassemblement national démocratique. 6. ???Mouvement démocratique populaire devenu Mouvement pour le socialisme et l’unité. 7. ???Ligue démocratique – Mouvement pour le parti du travail. 8. ???Parti de l’indépendance et du travail-Sénégal. 9. ???Parti populaire sénégalais 10. Union pour le socialisme et la démocratie (ex-Ligue communiste des travailleurs). 11. Parti africain pour l’indépendance des masses 12. Parti pour la libération du peuple. 13. Union démocratique séné-galaise/Rénovation. 14. Parti démocratique sénéga-lais/Rénovation. 15. And Jef/Parti africain pour la démocratie et le socialisme (fusion avec Udp, Ost,Aj/Mrdn). 16. Parti républicain du Sénégal. 17. Convention des démocrates et des patriotes/Garab-Gi. 18. Parti africain écologiste du Sénégal. 19. Union pour la démocratie et le fédéralisme / Mboolomi. 20. Rassemblement pour la démocratie et le changement. 21. Rassemblement patriotique sénégalais / Jammi rew-mi. 22. Parti des travailleurs. 23. ????Bloc des centristes gaindé. 24. ????Rassemblement pour le pro-grès, la justice et le socialisme. 25. ????Front pour le socialisme et la démocratie/Benno Jubel. 26. ????Action pour le développement national. 27. ????Convention démocratique et sociale. 28. ????Rassemblement des travailleurs africains/ Sénégal devenu Rassemblement des Travailleurs africains / Sénégal – Péncoo réew (Rta-S/Pencoo réew). 29. Parti de l’unité et du rassem-blement. 30. ????Alliance pour le progrès et la justice/Jef-Jel. 31. ????Mouvement national des serviteurs des masses. 32. ????Parti libéral sénégalais. 33. ????Union pour le renouveau dé_ mocratique. 34. ????Mouvement libéral pour le peuple sénégalais. 35. ????Parti de l’espoir et du pro-grès. 36. ????Rassemblement démocratique et populaire. 37. ????Parti sénégalais du progrès. 38. ????Parti nouvelle solidarité. 39. ????Rassemblement des écologistes du Sénégal/Les Verts. 40. ????Alliance des forces de pro-grès. 41. ????Front d’action pour le renouveau-Yoonwi. 42. Parti pour le rassemblement et la démocratie 43. Parti pour la renaissance africaine 44. Mouvement des citoyens pour une démocratie de développement et la démocratie 45. Union des patriotes sénégalais / Niax teed. Me Abdoulaye Wade (143) 46. Parti sénégalais pour l’action et le développement. 47. Front social pour la restau-ration/Laabal. 48. Rassemblement démocratique sénégalais. 49. Union pour la République. 50. Parti du progrès et de la citoyenneté. 51. Mouvement pour la démo cratie et le socialisme/ Naxx ja-riñu 52. Parti de la renaissance et de la citoyenneté. 53. Démocratie citoyenne. 54. Parti social démocrate / Jant-bi. 55. Front pour la démocratie et le progrès. 56. Front des alliances patrio-tiques. 57. Rassemblement pour l’unité et la paix. 58. Mouvement de la réforme pour le développement social. 59. Action patriotique de libération/ Dog buumu gacce. 60. Union pour le renouveau démocratique/Front pour l’alternance. 61. Rassemblement des patriotes républicains. 62. Groupe d’appui et de rénovation à l’action populaire/Alliance démocratique du Sénégal. 63. Parti humaniste. 64. Union démocratique des forces progressistes patriotiques. 65. Parti pour l’avenir et la soli-darité. 66. Parti africain social-démocrate/Indépendance, intégration et citoyenneté africaine. 67. Rassemblement démocratique des républicains. 68. Parti africain de la renaissance et de l’intégration. 69. Parti de la réforme. 70. Front populaire. 71. Bloc populaire. 72. Front pour le progrès et la justice. 73. Action démocratique séné-galaise. 74. Union des forces patrio-tiques. 75. Mouvement des radicaux de gauche. 76. ????Parti de la vérité pour le dé-veloppement. 77. ????Socialistes unis pour la re-naissance. 78. ????Dental Sénégal / Actions patriotiques 79. ????Rassemblement pour le peu-ple. 80. ????Front national 81. ????Union des forces républi caines. 82. ????Parti social démocrate rénovation Jant bi. 83. ????Parti de rassemblement démocratique et social. 84. ????Parti niaxx jarinu/Mouvement pour l’alternance générationnelle 85. Beeg-beeg askan bii 86. Bloc pour le renforcement de la démocratie au Sénégal 87. Union démocratique des écologistes du Sénégal. 88. Union des forces africaines. 89. Parti pour la démocratie et la citoyenneté. 90. Union des forces patrio tiques Emergentes. 91. Alliance pour la conscience citoyenne. 92. Union pour le fédéralisme et la démocratie. 93. Union nationale patriotique 94. Taaru Sénégaal/Taaru Afrik/Mouvement pour le Socialisme autogestionnaire. 95. Union des forces nouvelles. 96. Convergence pour le renouveau et la citoyenneté. 97. Fédération démocratique des écologistes du Sénégal. 98. Alliance nationale démocra-tique. 99. Parti socialiste authentique. 100. Alliance sacrée pour la cause nationale. 101. Solidarité active. 102. Mouvement populaire socialiste/Selal 103. Rassemblement pour le socialisme et la démocratie/Takku défaraat Sénégal. 104. Bloc pour la démocratie et la solidarité. 105. Jappo taxaw/Front démocratique et socialiste sénégalais. 106. Parti de l’espoir/Yaakaar. 107. Nouvelle intelligence pour le développement de l’Afrique/Top Brain for Africa. 108. Rassemblement pour l’écologie et la république. 109. Parti social républicain au Sénégal/Sor. 110. Ligue des masses silenieuses 111. Initiative démocratique Jubel 112. Alliance démocratique pour le progrès. 113. Alliance démocratique pour la sauvegarde de la République/Jotna. 114. Mouvement des travailleurs panafricains / Sénégal. 115. Parti citoyen. 116. Grande alliance progressiste et socialiste. 117. Union citoyenne / Bunt bi. 118. Mouvement africain pour la rénovation sociale. 119. Parti de la paix 120. Parti de l’émergence ci tovenne. 121. Parti de la vérité concertée pour un Sénégal en avant 122. Convergence pour une nouvelle citoyenneté 123. Mouvement pour le parti de la construction. 124. Bokk ligeey Sénégal. 125. Forces nouvelles patriotiques/Sénégal monu saf. 126. Bloc démocratique and liggey Sénégal. 127. Mouvement pour la ci toyenneté du Sénégal. 128. Alliance des républicains du Sénégal. 129. Parti africain pour la ci-toyennete et le travail. 130. Renaissance citoyenne. 131. ?????Synergie républicaine. 132. ?????Mouvement pour le changement démocratique. 133. ?????Jamm ak khéweul. 134. ?????Taxawu askan wi. 135. ?????Alliance républicaine pour la citoyenneté. 136. ?????Union pour le développement du Sénégal/Innovation. 137. ?????Nouveau parti. 138. ?????Sunu parti pour la solidarité et le développement du Sénégal. 139. ?????Parti des hommes de bonne volonté. 140. ?????Parti pour la nouvelle démocratie teggi. 141. ?????And défar Sénégal/Group d’appui et de rénovation de l’action populaire. 142. ?????Convention citoyenne pour la République la démocratie et le développement. 143. ?????Union pour la démocratie et le développement. 144. ?????Forces actives pour un nouveau sursaut/ Sénégal. 145. ?????Front pour l’émergence et la prospéritê. 146. ?????Mouvement pour l’action et la citoyenneté. 147. ?????Weddi. 148. ?????Parti pour la liberté la citoyenneté / Défar jikoyi. 149. ?????Synergie pour le progrès et la démocratie. 150. ?????Parti progressiste libéral. 151. ?????Convergence patriotique pour la justice et l’équité /Nay leer. 152. ?????Nouvelle alternative pour la solidarité, le rassemblement et l’unité. 153. ?????Parti de la renaissance, de l’éthique, de la citoyenneté, de l’équité, du patriotisme et de la transparence. 154. ?????Yoonu askan wi/ Mouvement pour l’autonomie popu-laire. 155. ?????Mouvement pour la démocratie et les libertés. 156. ?????Alliance pour la Répu-blique. 157. ?????Justice et démocratie ré-publicaine. 158. ?????Warefwi. 159. And dooleël Sénégal/ Parti du changement. 160. ?????Parti progressiste africain. 161. ?????Alliance démocratique/Pencoo. 162. ?????Démocratie libérale. 163. ?????Kisal Sénégal. 164. ?????Convergence des patriotes démocrates. 165. ?????Mouvement patriotique du Sénégal/Faxas. 166. ?????Geum sa rew. 167. ?????Ngalu Sénégal / Mouvement pour la vie. 168. ?????Rassemblement sénégalais des républicains. 169. ?????Union pour le développement du Sénégal/Renouveau. 170. ?????Rassemblement pour l’éthique et les valeurs émer-gentes. 171. ?????Parti mouvement politique citoyen/Luy jot jotna. 172. Parti libéral démocratique/Ndioloor-gui. 173. ?????Rassemblement national des indépendants. 174. ?????Mouvement pour la renaissance républicaine. 175. ?????Parti pour le rassemblement africain du travail, de l’intégrité et de la citoyenneté. 176. ?????Union pour le mouvement progressiste. 177. Union pour le développement et la paix/Jamm ak taw feex. 178. ?????Forces démocratiques ré-publicaines. 179. ?????Ligue des masses. 180. ?????Alliance nationale pour la solidarité. 181. ?????Parti indépendant et démo-cratique. 182. ?????Mouvement citoyen convergence des acteurs pour la défense des valeurs républi-caines. 183. ?????Mouvement progressiste du troisième millénaire. 184. ?????Alliance démocratique pour la République. 185. ?????Parti social diok nguir askanwi. 186. ?????Convergence africaine pour la réforme. 187. ?????Parti du nouveau centre du Sénégal 188. ?????Parti pour l’équité et la justice sociale. Macky Sall (151) 189. ?????Rewmi. 190. ?????Alliance des mouvements citoyens/Parti du Sénégal émergent dans une Afrique unie. 191. ?????Parti indépendant et démocratique du Sénégal. 192. ?????Parti thiant ak nguereum devenu Parti de l’émergence et du développement/Natangué. 193. ?????Convergence des ouvriers pour la restauration de l’égalité des chances pour tous 194. ?????Union pour le développement et le progrès. 195. ?????Union sénégalaise pour le travail. 196. ?????Parti sénégalais pour le développement africain. 197. ?????Nouvelle alliance démocratique du Sénégal. 198. ?????Galaxie communautaire. 199. ?????Nouveau pôle de vertus ré-publicaines. 200. ?????Mouvement pour le rassemblement démocratique et le progrès. 201. ?????Alliance pour le développe-ment, la parité et la démocratie. 202. ?????Bloc pour la démocratie e de développement durable. 203. ?????Union centriste du Sénégal 204. ?????Bokk gis-gis. 205. ?????Convergence démocratique bokk gis-gis 206. ?????Initiative pour une politique de développement. 207. ?????Front patriotique républi cain. 208. ?????Alliance pour la démocratie et le social-libéralisme. 209. ?????And jerin Sénégal. 210. ?????Parti demain ia République/Aar li gnu bokk. 211. Énergie, libérale pour une avancée nationale. 212. Convergence libérale / Sen Yakaar. 213. Union des groupes patrio-tiques. 214. ?????Alliance patriotique diam-bar pour la République. 215. ?????Boolo naatal Sénégal. 216. ?????Alliance pour l’Alternance. 217. ?????Front républicain / Jamou askan wi. 218. Citoyen pour l’éthique et la transparence/Jarin sama reew. 219. ?????Vision alternatives pour le Sénégal. 220. ?????Mouvement culturel pour le salut du Sénégal/Fulla ak fayda. 221. Alliance patriotique pour l’émergence et le libéralisme/Jokko, jubel, Jarinu. 222. ?????Alliance pour la citoyenneté et le travail. 223. ?????Mouvement action pour la citoyenneté / Authentique. 224. ?????Convergence pour la paix et le développement du Sénégal. 225. ?????Forces alternatives. 226. ?????Parti rénovateur progressiste/Yessal. 227. And Jef/Parti africain pour la démocratie et le socialisme/Authentique. 228. ?????Parti républicain et citoyen. 229. ?????Bess du niakk/ Mouvement citoyen pour la refondation na-tionale. 230. Mouvement patriotique des générations/ And souxali Sunugaal. 231. Disso/Mouvement pour l’espoir et le développement. 232. ?????Parti idéaliste libéral. 233. ?????Convergence pour l’unité et la République/Taxaw si sa rew. 234. Alliance mucc ak xeweul/Les patriotes. 235. ?????Parti nouvelle génération. 236. ?????Engagement pour le pro-grês du Sénégal 237. ?????Parti justice et développe-ment. 238. ?????Union des patriotes pour le travail et la justice. 239. ?????Alliance solidaire pour la citoyenneté et le développement. 240. ?????Front pour l’initiative républicaine/Doolel askan. 241. ?????Patriotes du Sénégal pour le travail, l’éthique et la frater-nité. 242. ?????Ligue populaire sénégalaise. 243. ?????Parti euleuk Sénégal. 244. ?????Parti républicain démocrat du Sénégal. 245. ????Parti renaissance cen triste/ And liguey Sénégal 246. ?????Parti pour l’équité et le dé veloppement du Sénégal. 247. ?????Convergence pour la dém cratie et la République. 248. ?????Synergie des forces républicaines. 249. ?????Rassemblement pour la construction du Sénégal/And défar sunu rew. 250. ?????Parti pour la démocratie, la citoyenneté et la République. 251. ?????Alliance des patriotes pour la justice et la solidarité. 252. ?????Congrès pour la justice sociale/Taxawu rewmi 253. ?????Avenir Sénégal 254. ?????Jot sa rew. 255. Grand parti/ Suxali Séné-gal. 256. Parti pour l’action citoyenne. 257. ?????Mouvement des patriotes pour le développement/ Liggeey. 258. ?????Sunugal alliance pour le rassemblement et la citoyenneté. 259. ?????Union nationale pour le peuple/Bokk jemu. 260. ?????Rassemblement pour un Sénégal nouveau. 261. ?????Convergence d’initiatives pour le Sénégal. 262. ?????Union démocratique répu-blicaine. 263. ?????Mouvement national pariotique/Gaal gui 264. ?????Union pour le développe ment du Sénégal/ Authentique. 265. ?????Union pour la République du Sénégal/Yéwoulène. 266. Alliance pour la paix et le développement/Gem sa bopp. 267. Parti du développement et de la renaissance du Sénégal. 268. Les Démocrates réformateurs/Yeesal 269. ?????Convergence des écologiste du Sénégal 270. ?????Union sociale libérale. 271. ?????Rassemblement pour la vérité/D?gg moo woor. 272. ?????Parti de la renaissance africaine et du développement/Sénégal. 273. ?????Rassemblement pour la justice, la démocratie et le dé-veloppement. 274. ?????Parti africain pour la renaissance et l’émergence / Pare suxxali Sénégal. 275. ?????Parti pour la rupture. 276. ?????Convergence libérale et pa triotique. 277. ?????Sénégal, veine environne mentale. 278. ?????Mouvement pour la démocratie et la République. 279. ?????Cadre de reflexion pour un développement intégral. 280. ?????Front pour la République du Sénégal/And liggey. 281. ?????Sunu naatangé réew / Rassemblement pour la dignité et la prospérité. 282. ?????Parti des sages pour la prospérité et l’équité. 283. ?????Alliance pour le réforme et le développement. 284. ?????Convention citoyenne neneen. 285. ?????Nouvelle alliance des forces républicaines. 286. ?????Alliance pour le développi ment du Sénégal populaire. 287. ?????Union sénégalaise pour la démocratie. 288. Liggeye, meune sa bopp, moome sa bopp. 289. Mouvement vision alternative/Waadial sunu el?g. 290. Alliance démocratique pour une Afrique émergente/Joowleene. 291. ?????Alternatives citoyennes. 292. ?????Rassemblement démocratique pour lintérêt citoyen et l’Alternance. 293. ?????Génération positive taxawu Sénégal. 294. ?????Bloc élargi pour la citoyenneté. 295. ?????Alliance pour la promotion du développement local/Taxawu gokh yi. 296. Conscience nationale pour le Nouvel Ordre. 297. ?????Parti convention des démocrates du Sénégal. 298. ?????Réconciliation nationale pour l’Unité africaine. 299. ?????Alliances locales pour le Sé-négal. 300. ?????Forces nouvelles/Dimbali sa rew 301. ?????Naatal Sénégal. 302. ?????Alliance nationale pour la democratie/Saxal liggeey/And saxal liggeey 303. ?????Parti de l’espoir et de la mo-dernité. 304. ?????La République des valeurs/Rewum ngor. 305. ?????Parti des citoyens intègres. 306. ?????Parti populaire tawfeex. 307. ?????Rassemblement pour la citoyenneté et le développement. 308. ?????Convergence pour l’entente nationale/Indépendance et renouveau. 309. ?????Mouvement pour la prospérité du peuple/Yemale. 310. ?????Synergie pour un développement durable/Yonou naa-tangue. 311. Front national démocratique/Gaal-gui. 312. ?????Alliance républicaine pour un développement durable/Sénégal la bokk 313. ?????Parti du dialogue fraternel pour la paix. 314. ?????Alliance pour le progrès et la citoyenneté / And liggeey. 315. ?????Gox-bi/Mouvement patriotique pour une action citoyenne et transparente. 316. ?????Parti and dak ndol ci Sé-négal. 317. ?????Rassemblement populaire pour le développement/Defko. 318. ?????Jappo suxali Sénégal. 319. ?????Alliance pour le progrès économique/Dysso. 320. ?????Parti africain pour le renouveau libéral / Parel song daan. 321. ?????Parti de la rupture et du v changement/Thiaby yi. 322. ?????Union pour la réparation des valeurs. 323. ?????Mouvement pour le bienêtre et la solidarité. 324. ?????Alliance des Verts. 325. ?????Parti de la construction et de la solidarité/ Jengu tabax. 326. ?????Mouvement populaire pour l’émergence du Sénégal/Jef ak njariñ 327. ?????Lou jot yombe. 328. ?????Boolo ligueyal Sénégal. 329. ?????Regards différents pour un développement durable/Kom mu sax. 330. ?????Parti ensemble pour le Sé-négal. 331. ?????Elleg Siblir/Le Mouve-ment/Mouvement Bi. 332. ?????Sénégal en tête (Set). 333. ?????En marche pour la renaissance du Sénégal. 334. ?????Parti de la paix, de l’éthique et de l’équité. 335. ?????Parti des libéraux démocrates / And Sugali. 336. ?????Mouvement panafricain pour la renaissance et la dignitê de l’Afrique-Kemet. 337. ?????Parti teranga Sénégal. 338. Forces démocratiques du Sénégal. 339. Mouvement la voix du peuple.



