Sénégal-Allemagne : La coopération au cœur des échanges entre Macky Sall et Olaf Scholz
Rédigé par leral.net le Mardi 21 Novembre 2023

En marge de la conférence « Compact With Africa », le Président Macky Sall a eu un entretien bilatéral avec le Chancelier allemand, Olaf Scholz. Au cours de cette rencontre, les deux leaders ont discuté de la coopération économique entre le Sénégal et l'Allemagne, ainsi que des sujets d'intérêt commun. A noter, en outre, que dans le cadre de la conférence « Compact With Africa », le Président Macky Sall a été convié à un déjeuner par le Président allemand Frank-Walter Steinmeier au Palais présidentiel Bellevue de Berlin. Cette invitation illustre l'excellence des relations entre le Sénégal et l'Allemagne, ainsi que leur engagement commun en faveur d'une coopération solide.



Source : Source : https://lesoleil.sn/senegal-allemagne-la-cooperati...

