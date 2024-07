Sénégal-Azerbaïdjan : L’Agence de presse sénégalaise blinde son réseau, en scellant un mémorandum d’accord de coopération avec AZERTAC

L’Agence de presse sénégalaise passe à la vitesse supérieure. Elle a signé ce lundi, à Shusha (capitale culturelle de l’Azerbaïdjan), avec l’Agence de l’Information de l’État Azerbaïdjanais (AZERTAC), un mémorandum d’accord de coopération, en marge du Forum mondial des médias qui se tient dans ce pays, qui s’est affranchi de la tutelle soviétique et qui s’étend de la Mer Caspienne au Caucase, à cheval entre l’Europe et l’Asie.



L’accord a été paraphé par le Directeur général de l’APS, le journaliste sénégalais Thierno Ahmadou Sy et le Président du Conseil d’administration d’AZERTAC, Vugar Aliyev.



Les deux agences veulent participer au développement de la coopération entre le Sénégal et l’Azerbaïdjan.

Elles comptent assurer l’échange d’informations en permanence concernant les deux pays.

Chacune des deux agences donne son accord pour le droit d’utiliser ses contenus, en respectant la charte éditoriale.



Échanges d’expériences professionnelles et nouvelles perspectives



Les deux agences vont également échanger leurs expériences professionnelles, dans un monde où les enjeux autour du traitement et de la diffusion de l’information stratégique sont d’une acuité majeure.

L’Agence de presse sénégalaise qui a lancé les grands chantiers de l’innovation numérique, compte jouer sa partition, en étendant son réseau avec de nouveaux marchés émergents.



Le Directeur général de l’APS en première ligne et le PCA d’AZERTAC, ont ainsi pris l’engagement de faciliter la collaboration entre leurs différentes équipes.



Vugar Aliyev a manifesté sa volonté de rendre cette coopération dynamique, tout en saluant la qualité du travail abattu par l’Agence de presse sénégalaise.



Il s’est également réjoui du déplacement du Directeur général de l’APS et de sa participation au Forum mondial des médias à Shusha (Azerbaïdjan).



Pour Thierno Ahmadou Sy, ce partenariat rentre dans le cadre du renforcement du leadership de l’APS dans la sous-région ouest africaine et de sa volonté de renforcer la présence du « label Sénégal » dans le monde.



‘’ Je suis convaincu qu’une agence de presse est aussi un outil important dans la politique étrangère de nos pays. C’est pourquoi, en un an, nous avons établi des conventions avec une dizaine d’agences de presse à travers l’Afrique, l’Asie et l’Europe ’’, a-t-il ajouté.







Par Hugues DESORMAUX (Confidentiel Afrique)