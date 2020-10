Sénégal : Baisse de 11,8% des exportations au mois d’août

Rédigé par leral.net le Mardi 27 Octobre 2020

Les exportations de biens sont évaluées à 149,4 milliards de francs Cfa au mois d’août 2020 contre 169,4 milliards le mois précédent, soit une baisse de 11,8% (-20,0 milliards). D’après la Dpee, ce repli est lié, principalement, à la diminution des exportations d’or brut (-15,9 mds) et de produits alimentaires (- 7,7 mds).En revanche, la structure montre que les exportations d’acide phosphorique et de produits pétroliers ont cru respectivement de 10,9 mds et 7,7 mds. Pour sa part, « la baisse des exportations de produits alimentaires est liée à la diminution des ventes à l’étranger de produits halieutiques (-9,7 mds), malgré une hausse des ventes de « préparation de soupe, potage et bouillons » (+1,2 md) ».



En glissement annuel, la Dpee souligne dans sa publication intitulée point mensuel de conjoncture que les exportations de biens ont augmenté de 8,8% (+12,0 mds), sous l’effet de l’accroissement des exportations d’or brut (+10,9 mds), de produits pétroliers (+10,9 mds), de titane (+2,4 mds) et de zircon (+1,5 md). Par contre, précise-t-elle, les exportations de produits alimentaires se sont repliées de 11,0 mds, en liaison avec la baisse des ventes de produits halieutiques (-7,6 mds) et de produits arachidiers (-6,1 mds).



Baisse des exportations vers l’Uemoa



La Dpee confie que s’agissant des exportations du Sénégal vers l’Uemoa, elles sont estimées à 25,3 mds au mois d’août 2020 contre 32,1 mds le mois précédent, soit une diminution de 6,8 mds. Selon la direction, elles ont, ainsi, représenté 16,9% de la valeur totale des exportations de marchandises du Sénégal durant le mois d’août 2020.



« La part des produits acheminés vers le Mali, principale destination des exportations du Sénégal dans l’Union, est passée de 50,1% à 58,4% sur la période, soit un gain de part de marché de 8,3 points de pourcentage », indique le document. Qui ajoute enfin que le ciment représente 37,0% de la valeur des exportations vers ce partenaire, en août 2020, contre 37,7% en juillet.

Bassirou MBAYE





