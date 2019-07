Sénégal-Bénin : Ce discours de Aliou Cissé, à la mi-temps, qui a changé le match Aliou Cissé dont le coaching face au Bénin, mercredi, a été salué par Claude Leroy, a eu un discours fort à la mi-temps de la rencontre, qui a changé la physionomie du match.

Rédigé par leral.net le Jeudi 11 Juillet 2019 à 18:20 | | 0 commentaire(s)|

« J'ai dit aux joueurs qu'il fallait jouer vite, beaucoup jouer dans les intervalles. À Gana, je lui ai dit d'être plus haut et de laisser les sorties de balle à Koulibaly et Kouyaté. On savait qu'on pouvait contourner ce bloc. Sabaly l'a très bien fait. Mon regret, c'est qu'on n'a pas fait des exploits individuels. On a manqué de percussion avec Sadio Mané et Diao Baldé », a dit le coach des "Lions", dans des propos rapportés par Le Quotidien.

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos