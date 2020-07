Sénégal - Comment les téléfilms créent des "goordjiguéne" et des... Le journal Enquête sur un grand dossier avec les Téléfilms sénégalais qui inondent la petite lucarne, devenue grande avec les écrans géants. Le constat est que le phénomène de l'homosexualité, de la prostitution et beaucoup d'autres secteurs sont en train d'être banalisés.

Rédigé par leral.net le Mercredi 29 Juillet 2020 à 07:44 | | 0 commentaire(s)|

Ces images polémiques sur cette légèreté des mœurs inondent ces téléfilms sortis d'obscurs scenarii. Pour le sociologue Cheikh Mbaye, "l'effet de banalisation de l'homosexualité est enclenché", analyse-t-il.



Son collègue, Selly Bâ est catégorique: "la société va vers la dégénérescence sur les plans moral, intellectuel et spirituel", enfonce-t-il le clou.





