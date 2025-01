Senegal Connect Startup : Raki Kane démissionne après une nomination polémique Rédigé par leral.net le Lundi 6 Janvier 2025 à 16:13 | | 0 commentaire(s)|

Sénégal Atlanticactu/ Racky Kane/ Saliou Ndong Raki Kane, ex-Secrétaire exécutive de la Commission d’Évaluation, d’Appui et de Coordination des Startups du Sénégal (Senegal Connect Startup), a annoncé officiellement sa démission via une lettre publiée sur Facebook. Cette décision survient dans un contexte de controverse concernant ses positions politiques passées. Dans sa lettre adressée au Président […] Sénégal Atlanticactu/ Racky Kane/ Saliou Ndong Raki Kane, ex-Secrétaire exécutive de la Commission d’Évaluation, d’Appui et de Coordination des Startups du Sénégal (Senegal Connect Startup), a annoncé officiellement sa démission via une lettre publiée sur Facebook. Cette décision survient dans un contexte de controverse concernant ses positions politiques passées. Dans sa lettre adressée au Président de la République et au Premier ministre, Raki Kane indique avoir pris cette décision pour « faciliter la tâche de l’Autorité », faisant référence à la situation délicate dans laquelle se trouvait le Premier ministre Ousmane Sonko, obligé de clarifier sa position. Elle précise que son départ est un choix fait « en toute conscience et responsabilité ». Elle en a profité pour remercier l’ancien Président Macky Sall, qui lui avait confié ce poste stratégique, et a souligné les progrès accomplis sous sa direction, notamment la mise en œuvre de la loi Startup Act et le lancement d’une plateforme dédiée à l’enregistrement et à la labellisation des startups. Raki Kane a également salué le travail de ses collègues de la Commission, mettant en avant leur dévouement à promouvoir l’innovation et l’entrepreneuriat au Sénégal. Sa démission illustre les tensions créées par les divergences entre les positions politiques passées de certains responsables et la vision des nouvelles autorités. Par cette décision, elle affirme vouloir maintenir la sérénité au sein des institutions et éviter de prolonger les polémiques.



Source : Source : https://atlanticactu.com/senegal-connect-startup-r...

