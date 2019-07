Sénégal: Danger ! La Mafia russe s’installe Longtemps épargné par la mafia russe, le Sénégal est en train est de devenir un terrain de prédilection de trafiquants et dealers venant de la Russie de Vladimir Poutine. Leurs actions commencent à déborder, car elles ont pris de proportions inquiétantes. Si rien n’est entrepris pour endiguer ce début d’invasion de la mafia russe, le Sénégal risque de connaître des lendemains agités et incertains.



Rédigé par leral.net le Vendredi 19 Juillet 2019

Des hackers et mafia russes sont de plus en plus présents dans le paysage sénégalais. Beaucoup de structures étatiques sénégalaises ont fait l’objet de cyber attaques de la part de ces redoutables et redoutés informaticiens russes. On peut citer le cas de la compagnie aérienne sénégalaise AIR Sénégal, de l’Aéroport International Blaise Diagne et d’autres sociétés privées comme VSS. Ces hackers tentent à travers des propositions alléchantes, d’entrer dans les mails de certaines structures étatiques et privées.



La plupart de ces entreprises russes qui évoluent dans ce trafic, sont des sociétés-écran. D’ailleurs, les tribunaux sont très souvent saisis pour trancher des contentieux opposant des entreprises ou personnes aux sociétés russes. En effet, la mafia russe utilise ces sociétés écran pour s’installer et intervenir au Sénégal. On a appris de sources bien informées, que la mafia russe à réussi à corrompre à coup de millions de francs CFA, des policiers, des gendarmes et des magistrats. Une activité qui a fini par entrainer un règlement de comptes entre dealers russess.



Toutes ces sociétés-écran ne font que du blanchiment d’argent sale. En plus, il est noté la présence de véhicules diplomatiques russes dans les quartiers où la drogue dure se vend à grande échelle durant la nuit. Il s’y ajoute que les prostituées russes sont très présentes dans les boites de nuit dakaroises.



Le danger est qu’entre le Sénégal et la Russie, le détenteur de passeport diplomatique n’a plus besoin de visa pour entrer dans l’un ou l’autre des pays. Ce qui permet aux trafiquants et dealers russes d’entrer facilement au Sénégal.



Si rien n’est fait pour arrêter cette mafia, qui utilise tous les canaux y compris diplomatique ou commercial via des sociétés-écran, le Sénégal risque de devenir un terrain propice à la pénétration et à l’installation de la criminalité russe.



Les autorités se doivent d’être plus regardantes sur les entreprises russes qui s’installent dans le pays et de prendre des mesures pour juguler les cyber attaques des hackers russes. Si des mesures hardies ne sont pas prises, la violence qui accompagne la mafia russe risque de s’installer au Sénégal, comme elle a déjà commencé à déstructurer la République centrafricaine. La perspective de l’exploitation du gaz et du pétrole peut exciter cette mafia et l’amener à soutenir des groupes mafieux ou autres, qui chercheraient à déstabiliser le dernier pays stable de la région ouest africaine.











Prosper DIOUF

