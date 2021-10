Sénégal : Expansion de la liquidité globale de l’économie sur une variation annuelle

Rédigé par leral.net le Mercredi 6 Octobre 2021 à 09:18 | | 0 commentaire(s)|

Cette évolution est perceptible à travers la circulation fiduciaire (billets et pièces hors banques) qui a augmenté de 98,3 milliards pour s’établir à 1794,4 milliards. S’agissant des dépôts transférables, ils ont baissé de 10,2 milliards pour ressortir à 3145,9 milliards, à fin juin 2021.



Quant aux autres dépôts inclus dans la masse monétaire, note la Dpee, ils ont augmenté de 52,8 milliards, se fixant à 2028,7 milliards. Sur un an, la liquidité globale de l’économie est en expansion de 1105 milliards ou 18,8%, à fin juin 2021.

Adou FAYE





Source : La masse monétaire a progressé de 140,9 milliards, en variation mensuelle, pour atteindre 6969 milliards, à fin juin 2021. L’information est contenue dans la dernière publication « Point mensuel de conjoncture @septembre 2021 » de la Direction de la prévision et des études économiques (Dpee).Source : https://www.lejecos.com/Senegal-Expansion-de-la-li...

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos