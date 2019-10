Accueil Envoyer Partager sur facebook Sénégal-France: Le Sénégalais Momar NGUER de TOTAL devient le nouveau patron du comité Afrique du Medef Rédigé par Mame Diarra FALL le 3 Octobre 2019 à 12:01 Selon des informations obtenues par "Confidentiel Afrique" ce mercredi, le Sénégalais Momar NGUER, haut dirigeant de la multinationale pétrolière Total à Paris, est le nouveau président du Comite Afrique du Mouvement des Entreprises de France (MEDEF).



La soixantaine entamée, né à Thiès au Sénégal et diplômé de l’Essec, Momar Nguer vient de prendre la présidence du comité Afrique du Medef (Mouvement des entreprises de France), la principale organisation patronale de l’Hexagone. Il supplée à ce poste Patrice Fonlladosa, ex-PDG de Veolia Africa & Middle East. Après sa cooptation, Momar Nguer indique que son ambition est de « renouer avec un peu de l’esprit pionnier français et pas seulement en Afrique francophone ». Le Franco-sénégalais est actuellement Directeur général de la branche Marketing & Services et membre du Comité exécutif du Groupe Total.



Sa nomination intervient alors que les entreprises doivent faire face en Afrique, à une offensive commerciale sans précédent de la Chine.



M. Momar Nguer a débuté sa carrière en 1982 à la Direction Financière de Hewlett Packard France avant de rejoindre en 1984 le Groupe Total, où il a occupé des fonctions dans diverses activités en France et à l’international. Il devient directeur commercial de Total Sénégal en 1985, puis exerce en 1991, les fonctions de responsable Réseau et Consommateurs de Total en Afrique.



Par la suite, il se voit confier la direction générale de différentes filiales Marketing : d’abord Total Cameroun en 1995, puis Total Kenya en 1997.



En 2000, il devient directeur Afrique de l’Est et Océan Indien au sein de la branche Raffinage & Marketing de Total.



De 2007 à 2011, Momar Nguer occupe les fonctions de directeur général Aviation du Groupe.



Depuis décembre 2011, il est directeur Afrique – Moyen-Orient de la branche Marketing & Services de Total. Il a été nommé au Comité de Performance Groupe en janvier 2012 et président du Conseil de la Diversité le 1er août 2015. M. Momar Nguer possède une large expérience des marchés africains et plus particulièrement, dans la gestion des réseaux de distribution. Il siège aussi au Conseil d’administration du Groupe CFAO.



Le patron du MEDEF s’appelle Geoffroy Roux de Bézieux. Ce dernier avait succédé à l’industriel français Pierre Gattaz en 2018. Momar NGUER devient le premier cadre africain à occuper ce poste hautement stratégique. Jusque là, les décideurs africains occupaient seulement les postes de Vice-Président du MEDEF/ Section Afrique, a l’instar de l’ancien ministre nigérien Mahamadou SAKO, très connecté dans les milieux industriels français. Une consécration pour le Sénégalais de TOTAL, l’un des plus illustres hauts responsables africains de la firme pétrolière française.











Par Confidentiel Afrique

Accueil Partager sur facebook



Plus de Télé < > A 24 ans, il se marie avec sa cousine de 81 ans pour échapper au... Etats-Unis : L’OMC autorise une sanction de 7,5 milliards $ contre l’UE