Sénégal/Guinée ; c’est aujourd’hui, mercredi, la réouverture des frontières Au moment où « Le Témoin » bouclait cette présente édition tard dans la nuit, une bonne nouvelle est tombée : la réouverture des frontières

Selon nos confrères, le président du Comité national du rassemblement et du développement (Cnrd), le Colonel Mamady Doumbouya, Chef Suprême des armées guinéennes, a pris un décret pour rouvrir les frontières sénégalo-guinéennes. Ce, dès ce mercredi 29 septembre.



Rappelons-le, les frontières entre les deux pays avaient été fermées depuis neuf mois par l’ancien président Alpha Condé pour des raisons qui lui étaient propres et dont la moindre n’était pas la détestation qu’il avait pour le Sénégal et son président, Macky Sall !



