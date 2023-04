Sénégal : La production d’électricité chute de 22,8%

Cette situation est en liaison avec la baisse simultanée des achats de la Société nationale d’électricité (SENELEC) auprès des autres producteurs (-26,5%) et de la production propre de la SENELEC (-13,4%).



L’Agence nationale de la statistique et de la démographie (Ansd) fait savoir que comparée à un an auparavant, la production totale d’électricité s’est améliorée de 9,9%.



Bassirou MBAYE



En janvier 2023, la production totale d’électricité (Production propre de la SENELEC + Achats auprès des autres producteurs ) s’est repliée de 22,8% par rapport au mois précédent.Source : https://www.lejecos.com/Senegal-La-production-d-el...