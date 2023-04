Sénégal : La production de ciment baisse de 5,6% en janvier

Selon l’Agence nationale de la statistique et de la démographie (Ansd) cette baisse se traduit par un affaiblissement des exportations (-7,0%). Néanmoins, les ventes locales de ciment se sont bonifiées de 6,5%.



Par rapport à janvier 2022, un accroissement de 11,1% a été noté sur la production selon l’agence qui note également une bonne tenue des exportations (+58,2%) et des ventes locales de ciment (+7,5%).



