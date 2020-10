Sénégal : La production minière a chuté au mois de juillet

L’Agence nationale de la statistique et de démographie (Ansd) note dans ses « repères statistiques » que la production de phosphate a atteint 133,0 mille tonnes au mois de juillet contre 170,0 mille tonnes au mois de juin soit une chute de 21,8% en variation mensuelle. Par à la production de la même période de l’année 2019 (157,0 mille tonnes), il est également relevé un repli de 15,3%.



La production de l’attapulgite quant à elle, est estimée à 8,8 mille tonnes en juillet dernier contre 21,5 mille tonnes le mois précédent représentant aussi une baisse mensuelle de 59,1%. Comparée à celle de la période correspondante de 2019 (23,9 mille tonnes), l’Ansd fait ressortir une chute de 63,2%.



Dans la foulée, l’agence note que pour ce qui est du sel marin iodé, la production a connu une baisse mensuelle de 19,3% en passant de 25,6 mille tonnes au mois de juin 2020 contre 20,6 mille tonnes en juillet. Aussi, indique-t-elle, cette baisse de la production s’est opérée par rapport à la même période de 2019 où elle se situait à 22,9 mille tonnes, soit un repli de 9,8%.



Enfin, la structure fait savoir que la production de phosphate de chaux a enregistré une importante chute de 87,5% en passant de 67,9 tonnes au mois de juin à 8,5 tonnes à juillet. Par rapport au mois de juillet 2019 durant lequel la production avait atteint 61,0tonnes, il est également noté une baisse 86,1%.

