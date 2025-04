Sénégal : Le FMI veut un nouvel accord d’aide, "le plus tôt possible" Rédigé par leral.net le Mardi 22 Avril 2025 à 11:32 | | 0 commentaire(s)|

Le Fonds monétaire international (FMI) espère parvenir « le plus tôt possible », à un nouvel accord d’aide avec le Sénégal - Wikimedia commons Le Fonds monétaire international (FMI) espère parvenir « le plus tôt possible » à un nouvel accord d’aide avec le Sénégal. En visite à Dakar, le chef de mission du FMI, Edward Gemayel, a souligné la nécessité d’un assainissement budgétaire face à une dette publique qui atteint des niveaux élevés.

Le précédent programme du FMI, d’un montant de 1,8 milliard d’euros, est suspendu depuis que les nouvelles autorités sénégalaises ont mis en lumière des irrégularités dans les finances publiques sous l’ex-président Macky Sall. Selon un rapport de la Cour des comptes publié en février, la dette réelle du pays s’élève à 99,67 % du PIB, un chiffre bien supérieur aux estimations officielles précédentes. Attirer les investissements et réduire les dépenses

Pour restaurer la confiance des investisseurs et des bailleurs de fonds, le FMI recommande deux axes majeurs de réforme : la réduction du déficit public et un programme de transformation économique. Ce dernier, inscrit dans la feuille de route « Sénégal 2050 », vise à rendre le pays plus attractif aux investisseurs locaux et étrangers.

Parmi les mesures déjà engagées, le gouvernement a annoncé des coupes budgétaires et des suppressions de postes dans la fonction publique. Le FMI salue ces initiatives tout en suggérant d’examiner les exonérations fiscales accordées aux entreprises, qui représentent 7 à 8 % du PIB.

Les discussions entre le Sénégal et le FMI reprendront après l’analyse du rapport de la Cour des comptes. Les autorités sénégalaises ont exprimé leur volonté de négocier un nouveau programme financier, adapté à la situation économique du pays.



