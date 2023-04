Sénégal : Le budget de la campagne agricole passe de 60 à 100 milliards Fcfa Rédigé par leral.net le Vendredi 14 Avril 2023 à 00:00 | | 0 commentaire(s)|

Le programme agricole 2023-2024 sera couvert par un budget de 100 milliards de FCfa. Une dotation budgétaire « exceptionnelle » et « historique » décidée, hier, par le Chef de l'Etat en Conseil des Ministres. Cent milliards de FCfa. C'est le budget alloué à la campagne agricole 2023-2024. La décision a été prise, hier, par le Président de la République, lors du Conseil des ministres. Si on interroge le passé, une aussi importante dotation budgétaire est une première, d'où son caractère « exceptionnel » et « historique » pour reprendre les termes du communiqué du Conseil des Ministres. Pour prendre une référence récente, il y a quatre ans, le budget de la campagne n'était que de 40 milliards de FCfa (2019-2020) avant de passer, lors des trois dernières années (2020-2021 ; 2021-2022 ; 2022-2023) à 60 milliards de FCfa. Autrement dit, par rapport à la précédente campagne agricole, celle à venir connaît une hausse de 40 milliards de FCfa. L'augmentation du budget alloué à la campagne agricole s'explique par la nouvelle orientation que veut donner le Gouvernement à sa politique agricole et qui se manifeste dans la nouvelle dénomination du département en charge de l'Agriculture qui est passé de Ministère de l'Agriculture et de l'Equipement rural à Ministère de l'Agriculture, de l'Equipement rural et de la Souveraineté alimentaire. Et puisque la campagne agricole 2023-2024 est la première année de mise en œuvre de la stratégie nationale de souveraineté alimentaire, le Gouvernement se devait de faire cet effort budgétaire. D'ailleurs, lors du Conseil interministériel sur la campagne agricole présidé le 6 avril passé par le Premier ministre, le ton avait été donné. Amadou Ba avait déclaré que « toutes les mesures qui vont concourir à la réussite de cette stratégie » allaient être prises. L'objectif étant, avait ajouté le chef du Gouvernement, « d'assurer aux populations une sécurité alimentaire et nutritionnelle durable, à développer une meilleure résilience ». Pour y arriver, le Premier ministre avait insisté sur la nécessité de « veiller à ce que nos agriculteurs disposent des ressources et des outils dont ils ont besoin pour produire des récoltes abondantes et de qualité ». L'enveloppe de 100 milliards de FCfa devraient grandement y contribuer.

Avec cette hausse exponentielle du budget, le programme agricole 2023-2024, permettra donc, comme cela avait été retenu lors du Conseil interministériel, d’améliorer l’accompagnement dans la détermination des cultures à semer et des calendriers de plantation et de récolte, mais aussi d’assurer « un soutien technique pour l’accès aux semences, aux engrais, aux pesticides, aux outils agricoles ». Au sortir de cette rencontre, le Ministre de l’Agriculture, de l’Equipement rural et de la Souveraineté alimentaire, Aly Ngouille Ndiaye, avait déclaré que quand le budget serait fixé par le Chef de l’État et les mesures arrêtées, « tous les acteurs seraient conviés à des discussions pour l’opérationnalisation des décisions ». On devrait donc s’attendre à de larges concertations les jours à venir entre la tutelle et les différents acteurs. Elhadji Ibrahima THIAM



Source : Source : https://lesoleil.sn/senegal-le-budget-de-la-campag...

