Sénégal : Le groupe Sonatel renforce la sécurité routière

En s’appuyant sur trois piliers fondamentaux, Sonatel a mis en place un dispositif complet pour améliorer les conditions de travail des livreurs, renforcer leur sécurité routière et favoriser leur inclusion numérique.



Cette initiative s’inscrit pleinement dans la dynamique impulsée par le gouvernement sénégalais en faveur de l’assainissement du secteur du transport et de la sécurité routière. En équipant les livreurs de matériel de qualité et en leur offrant des services adaptés, Sonatel contribue activement à la mise en œuvre de cette politique.



Dans le cadre de la phase 1 du programme, 600 casques et gilets ont été prévus pour accompagner les livreurs. Aujourd’hui, ce sont 150 casques de protection, qui sont remis aux bénéficiaires, ainsi que des t-shirts et des cartes Wéli. En plus de ces équipements, associés aux formations et aux offres téléphoniques sur mesure, Sonatel compte les accompagner dans la diversification de leur activité à travers d’autres partenariats.



Sonatel a l’ambition de poursuivre son engagement en faveur des livreurs et de déployer le programme Kurèel à l’échelle nationale. L’entreprise est convaincue que cette initiative donnera une nouvelle dimension au métier de livreur et dynamisera l’économie locale.



Sonatel réaffirme son engagement en faveur des livreurs et de la sécurité routière. Grâce au programme Kurèel, l’entreprise contribue à améliorer les conditions de travail des livreurs, à renforcer leur professionnalisme et leur sens de la responsabilité.

Bassirou MBAYE