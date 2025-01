Sénégal : Le permis à points sera effectif dès 2025 Rédigé par leral.net le Lundi 6 Janvier 2025 à 13:57 | | 0 commentaire(s)|

Invité de l'émission « En Vérité » sur Radio Sénégal International, le ministre des Infrastructures et des Transports, Yankhoba Diémé, a évoqué la sécurité routière et les réformes dans le secteur des transports. Il a mis l'accent sur la nécessité de réglementer l'usage des motos, qui représentent 23% des accidents mortels, sans les interdire. Des mesures comme l'immatriculation, le respect du code de la route et une campagne de sensibilisation seront mises en œuvre. Le ministre a également annoncé des initiatives pour renforcer la discipline routière et l'introduction d'une réforme du permis de conduire en 2025 avec un système de points.



Source : Source : https://atlanticactu.com/senegal-le-permis-a-point...

