Sénégal : Les salaires et l’effectif du personnel de la fonction publique en hausse

Jeudi 28 Avril 2022

Les salaires sont passés de 72,8 milliards de francs Cfa au mois de décembre 2021 à 76,5 milliards au mois de janvier au moment où l’effectif du personnel de la fonction publique est de 160 369 au mois sous revue contre 159 906.



Les frais d’hospitalisation se chiffrent 1,7 milliard de franc Cfa selon l’Agence nationale de la statistique et de la démographie qui renseigne qu’en glissement annuel, les frais d’hospitalisation, les salaires et l’effectif du personnel de la fonction publique se sont accrus, respectivement, de 61,8%, de 9,0% et de 4,4%.



Bassirou MBAYE







Source : Les salaires et l’effectif du personnel de la fonction publique ont augmenté respectivement de 5,0% et 0,3%, en janvier 2022, relativement au mois précédent.Source : https://www.lejecos.com/Senegal-Les-salaires-et-l-...

