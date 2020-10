Sénégal : Les ventes locales et la production de ciment ont baissé en juillet 2020

Bassirou MBAYE

Les ventes locales (-9,5%) et la production de ciment (-5,4%) ont diminué en juillet 2020 comparativement au mois précédent alors que les exportations se sont accrues de 1,1%, informe l’Agence nationale de la statistique et de la démographie (Ansd).Dans sa dernière publication « repères statistiques » elle indique qu’en glissement annuel, la production de ciment (+0,6%) et les ventes locales (+0,3%) ont connu une augmentation. Par contre, souligne-t-elle enfin, les exportations se sont contractées de 5,1% par rapport à la même période de l’année précédente.





Source : Source : https://www.lejecos.com/Senegal-Les-ventes-locales...

