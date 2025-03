Sénégal-Mauritanie : BP annonce une fuite de gaz sur le projet GNL Rédigé par leral.net le Samedi 8 Mars 2025 à 19:14 | | 0 commentaire(s)|

La compagnie pétrolière britannique BP a annoncé vendredi avoir mobilisé des équipements et du personnel pour maîtriser une « fuite de gaz » survenue le 19 février sur les installations du projet de gaz naturel liquéfié (GNL) Grand Tortue Ahmeyim (GTA), situé sur la frontière maritime entre le Sénégal et la Mauritanie. « Nous avons découvert des bulles de gaz sous-marines à faible débit dans le puits A02 du projet Grand Tortue Ahmeyim, au large des côtes de la Mauritanie et du Sénégal, le mercredi 19 février 2025 », a reconnu BP dans un communiqué relayé par l'agence XINHUA.. « Nous avons élaboré un plan pour arrêter les bulles et avons mobilisé des équipements spécialisés et du personnel », a affirmé la compagnie pétrolière, promettant de « donner la priorité à la sécurité des personnes et de l'environnement ». L'impact que la fuite de gaz pourrait avoir sur l'environnement est « négligeable », même si des « analyses techniques » et des « inspections visuelles » sont en cours pour « surveiller et évaluer la situation », a déclaré BP avant d'assurer que « le puits (affecté) ne présente aucun risque pour les employés ». Grand projet gazier à la frontière maritime entre la Mauritanie et le Sénégal, le GTA avec une production annuelle prévue à environ 2,5 millions de tonnes de GNL. La phase 1 est conçue pour une exploitation sur plus de 20 ans, avec un investissement de plusieurs milliards de dollars. Le champ est situé à 120 km au large, à une profondeur d'eau de 2.850 m, soit la plus profonde infrastructure sous-marine d'Afrique, selon BP.



Source : https://atlanticactu.com/senegal-mauritanie-bp-ann...

