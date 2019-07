Sénégal-Ouganda en 8es de Finale: Gagner ou quitter la compétition par la petite porte !

Rédigé par leral.net le Vendredi 5 Juillet 2019 à 10:38

Le Sénégal croise l’Ouganda ce soir en huitièmes de finales de la Coupe d’Afrique des Nations (Can). Un match qui s’annonce décisif où seule la victoire compte, pour se faire qualifier en quarts de finales. Donc, il faut gagner et poursuivre l’aventure ou quitter la compétition par la petite porte.



En conférence de presse hier, les sélectionneurs des deux formations se sont fait des civilités, tout en assurant remporter la partie. « On se prépare à jouer un match typiquement Africain. On a des individualités certes, mais chaque match a ses réalités. C’est à nous de nous adapter et jouer le match qu’il faut. Ce match-là sera différent des autres matches. L’Ouganda est une équipe très costaud et bien en place sur le plan défensif. Souvent, ils évoluent avec quatre défenseurs au niveau de l’axe pour faire face à leur adversaire », a déclaré Aliou Cissé, entraîneur des "Lions".



« On ne craint aucun adversaire. Collectivement le Sénégal a beaucoup plus d’abouts que nous, avec un bon, entraineur. Mais on ne craint aucune équipe. Si on avait craint le Congo (RDC), on ne les aurait pas battus. Le fait d’avoir joué face au pays organisateur aussi (Egypte) est une source de motivation pour affronter le Sénégal. C’est un match à élimination directe contre un pays qui est premier sur le continent », soutient de son côté, celui de L’Ouganda, Sébatien Desare.



Pour rappel, lors des phases de poule, l’équipe du Sénégal a eu deux victoires (face à la Tanzanie et le Kenya) et a concédé une défaite contre l’Algérie. Celle de l’Ouganda a obtenu quant à elle une victoire face à la Rdc), un nul victoire face à la Rdc et une défaite devant l’Egypte.



Dans l’histoire de la Can, le Sénégal et l’Ouganda se sont croisés à trois reprises : 2 nuls, 1 victoire pour le Sénégal. (1-0).



