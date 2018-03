Sénégal- Ouzbékistan à 16h30 : Un onze remanié pour démarrer

Quatre mois se sont écoulés depuis le dernier rassemblement de l’équipe du Sénégal. Contents de la qualification décrochée de haute lutte, les Lions avaient quitté la Tanière le cœur léger, avec le sentiment du devoir accompli.



Pour cette reprise qui les conduira à la Coupe du monde en Russie, les hommes d’Aliou Cissé vont répéter leurs gammes et tenter d’emmagasiner le maximum de confiance en faisant bonne figure dans les cinq matches amicaux à leur programme. A commencer par celui qui les opposera à l’Ouzbékistan, ce vendredi à Casablanca.



Pour cette rencontre initiale, Aliou Cissé compte apporter beaucoup de changements. Il ne s’en est d’ailleurs pas caché. Face à la presse, le sélectionneur national annonçait qu’il va lui falloir se faire une idée de certains de ses joueurs. C’est pourquoi pour ce premier match, l’équipe va certainement radicalement changer dans son onze de départ. Ayant besoin de voir à l’œuvre les nouveaux et autre absents de longue date, Cissé ne va donc aligner son équipe type.



Avec cinq matches successifs sans défaite, l’équipe du Sénégal tentera de consolider cette dynamique. Mais, puisqu’elle fera face à une équipe ouzbek qui lui est inconnue, elle surveillera ses arrières, histoire de ne pas aller vers une mauvaise surprise. Tout en s’évertuant de mettre le feu dans le camp adverse. Alors à Papy Djilobodji, Santy Ngom et autre Baye Oumar Niasse de jouer. Une place parmi les 23 pour la Russie peut passer par là.

Record