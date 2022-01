Sénégal : Pape Gueye suspendu par la FIFA ? Rédigé par leral.net le Vendredi 14 Janvier 2022 à 18:26 | | 0 commentaire(s)|

A la surprise générale, le milieu de terrain du Sénégal Pape Gueye (22 ans, 2 sélections) n'était pas présent sur la feuille de match pour défier la Guinée (0-0) ce vendredi lors de la Coupe d'Afrique des Nations. Une absence liée à une suspension infligée par la FIFA à cause de sa volte-face en 2019, quand l'ancien Havrais, malgré la signature d'un pré-contrat, a planté Watford pour rejoindre l'Olympique de Marseille !

"Pape Gueye a eu un problème administratif juste avant le coup d’envoi du match. Cinq minutes avant, nous avons été avertis que la FIFA l’a suspendu pour un transfert entre son club, Marseille, et Watford. Son avocat nous a informé ce matin vers 11 heures, mais juste avant la rencontre, nous avons eu la confirmation. C’est pour cela que nous l’avons enlevé sur la feuille de match", a fait savoir le sélectionneur sénégalais Aliou Cissé face à la presse.

Un vrai coup dur pour les Lions de la Téranga et Gueye. Reste à connaître la sanction exacte de la FIFA dans cette affaire.







