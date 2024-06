Sénégal / Pétrole et gaz : Amadou Bâ se réjouit du premier baril, mais conseille d’en faire un surplus de la croissance Rédigé par leral.net le Mardi 18 Juin 2024 à 17:09 | | 0 commentaire(s)| Le premier baril de pétrole, mais plus largement, un Sénégal producteur de pétrole et de gaz, s’est invité au message de la Tabaski d'Amadou Bâ, le candidat de la majorité sortante à la présidentielle 2024. Tout en se réjouissant du premier baril attendu depuis plus de deux ans, il souligne cependant qu’il faut faire preuve de beaucoup de prudence. Car, même si le pétrole et le gaz sont des produits stratégiques, très utiles, il conseille d’en faire un surplus de la croissance…



