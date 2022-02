Sénégal : Présentation du trophée de la CAN dans les 14 régions du pays. Rédigé par leral.net le Jeudi 10 Février 2022 à 01:03 | | 0 commentaire(s)|

Les autorités sportives ont été invitées à présenter le trophée de la Coupe d’Afrique des Nations dans les 14 régions du Sénégal, à l'occasion de cérémonies.



« Le Président de la République demande, enfin, au Ministre des Sports, d’organiser la présentation du Trophée dans les 14 régions du Sénégal », lit-on dans le communiqué du Conseil des ministres de ce mercredi 9 février.



Mieux, l’idée a été émise de de coordonner la publication d’un ouvrage exhaustif et la réalisation d’un film adapté, qui retracent, pour l’histoire, la grande épopée et l’accueil mémorable des Lions, Champions d’Afrique de Football.

