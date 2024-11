Sénégal-Turquie : Les 2 pays vont porter les échanges commerciaux de 500 millions à 1 milliard de dollars

Rédigé par leral.net le Vendredi 1 Novembre 2024 à 16:06 | | 0 commentaire(s)|

Le Président Recep Teyyip Erdoğan a tenu une conférence de presse conjointe avec le Président de la République du Sénégal Bassirou Diomaye Faye après les réunions des délégations et la cérémonie de signature des accords. Il a souligné que le Sénégal est le pays avec lequel la Türkiye entretient les relations les plus étroites en Afrique de l'Ouest et qu’il est l'un des pays qui contribuent le plus à la stabilité et au bien-être du continent africain.



«Nous partageons la même vision sur de nombreuses questions. Nous venons de signer un mémorandum d'entente qui élève nos relations au niveau de partenariat stratégique. Lors de nos échanges aujourd'hui, nous avons discuté des possibilités de coopération entre nos pays dans les domaines de l'investissement et du commerce, de la sécurité, de l'industrie de la défense, de la lutte contre le terrorisme, de l'énergie, de l'agriculture, de l'urbanisme, de la culture et de l'enseignement supérieur. », a déclaré le chef d’Etat turc.



Il a relevé que les relations commerciales et d'investissement avec le Sénégal ne cessent de croître. «Le volume de nos échanges s’est approché de 500 millions de dollars. Dans un premier temps, notre objectif est de 1 milliard de dollars. Nous sommes d'accord avec mon cher ami pour atteindre rapidement cet objectif», a fait savoir Recep Teyyip Erdogan.



Lors de la visite, les présidents Diomaye et Erdogan ont signé un protocole d'accord instituant un Conseil stratégique de haut niveau, visant à augmenter les échanges commerciaux entre le Sénégal et la Turquie de 500 millions à 1 milliard de dollars. Les autres accords signés portent sur l’agriculture; l’énergie avec l’exploitation des hydrocarbures; la défense ; l’urbanisme ; l’éducation (échanges académiques et recherche conjointe dans l'enseignement supérieur ).

Adou FAYE





Source : Le Sénégal et la Turquie entendent redynamiser leurs relations commerciales. Une annonce faite lors de la visite du président de la République, Bassirou Diomaye Faye à Ankara.Source : https://www.lejecos.com/Senegal-Turquie-Les-2-pays...

La rédaction Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook