Sénégal-Urgent: L’ambassadeur du Niger à Dakar, Hassan Kounou,décédé ce samedi en France

Confidentiel Afrique a appris en exclusivité de source gouvernementale nigérienne, ce samedi 08 septembre 2018, le décès en France, de l’ambassadeur du Niger au Sénégal, SEM Hassan KOUNOU. Cet ancien ministre de la de la Jeunesse et des Sports du Niger, avait été nommé en 2016, ambassadeur plénipotentiaire de la République du Niger en République du Sénégal. Selon des sources bien informées contactées par Confidentiel Afrique, l’ambassadeur Hassan Kounou était malade depuis plusieurs mois-avant que la Présidence de Niamey- ne décide de l’évacuer à Paris, pour des examens et soins pointus.



Finalement, l’ambassadeur Hassan KOUNOU, absent de Dakar depuis deux mois, a rendu l’âme ce samedi 08 septembre à Paris en France. L’ancien ministre de la Jeunesse et des Sports, est une des figures emblématiques du paysage politique nigérien, qui a fortement contribué en 2011, à l’élection de l’actuel Président nigérien, Issoufou Mahamadou.











Par Boubker Badri Confidentiel Afrique