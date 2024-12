Sénégal Vision 2050 : L’appel de Boubacar Sèye à la Diaspora, pour soutenir le Projet Aujourd’hui, il est indéniable que la relance économique d’un pays passe par une mobilisation active de sa diaspora et une ouverture stratégique vers les marchés internationaux. Pour atteindre un développement durable, il est essentiel d’être compétitif et de rechercher continuellement de nouveaux marchés accessibles à tous. Cela implique de stimuler la demande, d’améliorer l’offre tant en quantité qu’en qualité et de mettre en place des structures innovantes pour promouvoir les exportations, contribuant ainsi positivement, à la balance commerciale.

Rédigé par leral.net le Lundi 30 Décembre 2024 à 16:14 | | 0 commentaire(s)|

Les succès de pays comme l’Inde, la Chine et les Philippines, reposent en grande partie sur l’organisation de leurs diasporas. Ces communautés, implantées à l’échelle mondiale, ont permis à ces nations de devenir des puissances émergentes. En effet, un tiers des transferts migratoires mondiaux, représentant plus de 60 milliards de dollars annuels, est dirigé vers ces pays.



Le Sénégal peut, à son tour, dynamiser son économie, en s’appuyant sur sa diaspora et en créant un écosystème entrepreneurial dans les secteurs stratégiques tels que l’agroalimentaire et l’artisanat.



Une Haute Autorité de la Diaspora : Un processus organisationnel à saluer



La mise en œuvre d’une politique migratoire structurée, centrée sur la gestion et la valorisation des compétences et des ressources de la diaspora sénégalaise, pourrait devenir un levier essentiel pour le développement national. Aujourd’hui, les Sénégalais de l’extérieur représentent le principal contributeur financier de l’État, avec des transferts estimés à plus de 1 000 milliards FCfa, soit 10 % du PIB national. Cette contribution dépasse largement l’aide au développement et équivaut au double de la masse salariale de la Fonction publique.



Cependant, pour maximiser cet impact, il est crucial de promouvoir une « culture du patriotisme économique » parmi nos compatriotes à l’étranger, en les impliquant davantage dans la promotion des produits locaux et le développement industriel.



Le Sénégal dispose d’un potentiel unique pour devenir une plateforme commerciale de premier plan, en valorisant ses produits agroalimentaires locaux, tels que le bouye, le daakhar, le ditakh, les mangues et le bissap. Par la création de pôles de développement commerciaux et de centres de distribution, la diaspora pourrait jouer un rôle clé dans la promotion du « made in Sénégal » à l’échelle internationale.



Sénégal Vision 2050 : Un appel au soutien et à l’action



Ce programme ambitieux, innovant dans sa conception, vise non seulement à positionner le Sénégal sur la voie de l’émergence, mais également à améliorer significativement, les conditions de vie de nos concitoyens. En tant que Sénégalais de la diaspora, je lance un appel solennel à toute la diaspora sénégalaise : engageons-nous collectivement et sans réserve, pour faire de ce projet, une réussite et propulser notre pays sur les rails de l’émergence.













Boubacar Sèye

Consultant et chercheur en migrations internationales

Président d’Horizon Sans Frontières



MD Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook