Sénégal champion de la dette ? La Banque mondiale rectifie le tir Rédigé par leral.net le Lundi 9 Décembre 2024 à 15:57 | | 0 commentaire(s)|

Sénégal Atlanticactu/ Banque mondiale/ Saliou Ndong La Banque mondiale a démenti l’affirmation selon laquelle le Sénégal serait le pays africain le plus endetté, une information relayée par plusieurs médias suite à une mauvaise interprétation des données de son rapport International Debt Report 2024. Cette rectification a été confirmée par une enquête approfondie d’Africa Check, qui […] Sénégal Atlanticactu/ Banque mondiale/ Saliou Ndong La Banque mondiale a démenti l’affirmation selon laquelle le Sénégal serait le pays africain le plus endetté, une information relayée par plusieurs médias suite à une mauvaise interprétation des données de son rapport International Debt Report 2024. Cette rectification a été confirmée par une enquête approfondie d’Africa Check, qui a démontré l’inexactitude de cette déclaration. Bien que le Sénégal ait un ratio dette/revenu national brut (RNB) élevé de 133 % à la fin de 2023, d’autres pays africains, tels que le Mozambique ou le Nigeria, affichent des niveaux d’endettement et des ratios encore plus élevés. La Banque mondiale précise également que son rapport n’établit pas de classement des pays par niveau d’endettement et que les données doivent être analysées dans un contexte global pour éviter toute interprétation erronée.



Source : Source : https://atlanticactu.com/senegal-champion-de-la-de...

Accueil Envoyer à un ami Partager