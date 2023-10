Sénégal et États-Unis, main dans la main, pour l'électricité : Ouverture de la deuxième Revue de la Feuille de route Rédigé par leral.net le Samedi 7 Octobre 2023 à 15:05 | | 0 commentaire(s)| Le Sénégal a pris part à l'ouverture officielle de l'atelier consacré à la deuxième Revue de la Feuille de route Électricité du Sénégal, en collaboration avec les États-Unis, qui s'est tenue ce jeudi 5 2023octobre à Dakar. Cette initiative conjointe vise à garantir un approvisionnement électrique fiable à la population sénégalaise, avec un investissement de 550 millions de dollars américains, de la part des États-Unis. Pour en savoir plus, découvrez l'interview de Jonathan Fisher, chargé d'Affaires de l'Ambassade des États-Unis, lors de son entretien avec Ndèye Fatou Diop et Gnagna Kâ.



