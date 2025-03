Sénégal s’impose 2-0 contre le Togo et se maintient en bonne position pour la qualification en Coupe du Monde Rédigé par leral.net le Mercredi 26 Mars 2025 à 00:16 | | 0 commentaire(s)|

Le stade Abdoulaye Wade de Diamniadio a été témoin d’une rencontre où les Lions du Sénégal ont finalement imposé leur domination contre les Éperviers du Togo, malgré une première mi-temps laborieuse. Les supporters sénégalais, bien que présents en nombre, n’ont pas apporté l’énergie attendue, créant une atmosphère plus calme que d’habitude pour ce match important.



Le début du match a été marqué par un manque d’action. En effet, à la 11e minute, aucune occasion franche n’était à signaler. Une légère altercation entre le défenseur togolais et Lamine Camara dans la surface aurait pu être sanctionnée par un penalty, mais l’arbitre a choisi de laisser jouer. Puis, à la 17e minute, une perte de balle de Lamine Camara a permis aux Togolais de lancer un contre rapide, surprenant la défense sénégalaise. Heureusement, le gardien Édouard Mendy a été à la hauteur, réalisant une belle parade pour éviter l’ouverture du score.



Les Sénégalais, en manque de spontanéité, ont commis de nombreuses erreurs techniques, perdant plusieurs balles inutiles. Le score restait toujours vierge après 30 minutes de jeu, bien que les Lions aient dominé la possession. Les Togolais, eux, se contentaient de quelques tirs cadrés mais ne parvenaient pas à inquiéter véritablement Mendy. Niakhaté et Koulibaly ont dû redoubler d’efforts pour limiter les incursions de leurs adversaires.



Le tournant du match est survenu à la 34e minute. Pape Matar Sarr, auteur d’une belle combinaison avec Habib Diallo, a réussi à tromper la vigilance de la défense togolaise. Le joueur de Tottenham a parfaitement ajusté son tir croisé, envoyant le ballon au fond des filets pour ouvrir le score. Les Lions prenaient ainsi l’avantage sur le Togo, un score de 1-0 à la pause.



À la reprise, les hommes de Pape Thiaw sont revenus sur le terrain avec une motivation retrouvée. Leur jeu est devenu plus rythmé, et à la 49e minute, Habib Diallo a eu une occasion en or d’aggraver le score après une nouvelle erreur de la défense togolaise, mais il a manqué de précision. Le public sénégalais, avec ses chants et danses, a apporté son soutien, créant une ambiance électrique dans les gradins.



Les changements effectués par Pape Thiaw ont donné un nouveau souffle à l’équipe. Antoine Mendy a remplacé Ilay Camara, tandis qu’Assane Diao, plus énergique en seconde période, a pris de plus en plus de liberté pour jouer de manière plus individuelle. Le Sénégal continuait de dominer, circulant le ballon avec maîtrise et patience pour déstabiliser les Togolais.



L’important moment est survenu à la 67e minute, lorsque Lamine Camara a frappé un coup franc puissant. Le défenseur togolais Kevin, dans une mauvaise posture, a malencontreusement détourné le ballon dans son propre but, offrant ainsi un second but aux Lions. Le score était désormais de 2-0, et le Togo n’a pas su réagir.



Cette victoire 2-0 contre le Togo permet au Sénégal de confirmer sa position dominante dans le groupe. Cependant, malgré cette belle performance, les Lions restent classés deuxièmes de leur groupe, derrière la République Démocratique du Congo, dans la course pour la qualification à la Coupe du Monde. Si le début de la rencontre fut timide, les Lions ont su se réveiller en seconde période et afficher leur talent pour emporter cette rencontre avec assurance. Les changements effectués par l’entraîneur intérimaire Pape Thiaw ont été payants, avec une équipe plus fluide et déterminée après la pause.



Le match se conclut sur une victoire méritée pour le Sénégal, qui a montré qu’il savait rebondir après une première mi-temps difficile. L’ambiance au stade, portée par les chants et danses des supporters, a contribué à l’essor des Lions dans la seconde période. Avec une prestation solide et deux buts inscrits, le Sénégal poursuit sa route vers des objectifs ambitieux, tout en restant sous la pression de la RDC pour la qualification en CDM

