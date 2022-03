Sénégal vs Egypte: Ce que Macky Sall a dit au Ministre des Sports, Matar Bâ... Rédigé par leral.net le Mardi 29 Mars 2022 à 07:13 | | 1 commentaire(s)| Le Président Macky Sall et le Ministre des Sports, Matar Bâ, sont d'avis que le Sénégal peut se qualifier, car tout ce qu'on n'avait pas à l'aller, est présent pour cette manche retour: "le public et notre stade qu'il faut protéger; Nous jouons devant notre public et je pense qu'il fera ce qu'il aura à faire. Le président de la République m'a chargé de leur dire les mêmes mots que lors de la CAN. Cependant, que tout soit dans le fair-play", a insisté le Ministre des Sports.



