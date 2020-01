Senelec: Communiqué de la Direction Principale du Commercial

Senelec a le plaisir d’informer son aimable clientèle de la mise en place d’un dispositif renforcé pour la prise en charge et le suivi rapide des réclamations et demandes de renseignements commerciales.



Lorsque vous souhaitez obtenir un renseignement ou faire une réclamation commerciale, vous avez plusieurs des choix suivants :

✓ Nous joindre par téléphone :

• Notre Service Client, renforcé pour réduire les délais d’attente est joignable au

33 867 66 66 et disponible 24 heures / 24 et 7 jours / 7 ;

• Notre numéro vert gratuit 800 000 000 est accessible aux jours et heures ouvrables ;

• Les numéros des Agences Commerciales au verso de votre facture sont accessibles les jours et heures ouvrables.

✓ Nous contacter via notre page « Senelec l’Officiel » dans les réseaux sociaux :

Facebook, Twiter, LinkedIn



✓ Nous joindre par Email à l’adresse « ServiceClient@Senelec.sn » : Un numéro de réclamation vous sera automatiquement retourné.

En outre, un dispositif exceptionnel a été déployé dans les différentes agences avec des services dédiés pour prendre en charge toutes les questions d’ordre technique ou commercial.



Senelec renouvelle son engagement pour une meilleure Qualité de Service auprès de ses clients-partenaires.



Fait à Dakar, le 03 janvier 2020



La Directrice Principale du Commercial

