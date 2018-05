Senelec : Mouhamadou Makhtar Cissé réintègre 493 contractuels avec des CDI

Lors de la remise des cahiers de doléances hier mardi, le secrétaire général de Confédération nationale des travailleurs du Sénégal (CNTS) a tenu à féliciter le directeur général de la SENELEC face au chef de l’état.



Ce, suite à la réintégration la semaine dernière de 493 contractuels. "Nous avons signé et paraphé l’ensemble des protocoles et ils ont réintégré l’entreprise avec CDI. Malgré les difficultés de l’entreprise, Makhtar Cissé abat un travail extraordinaire et nous tenons à l’en féliciter, mais aussi l’encourager’’.



Il faut dire que la majorité des Sénégalais est d’accord avec cette position de Mody Guiro depuis que les délestages sont devenus un mauvais souvenir.



Libération