Senelec - Pape Bitèye dans le noir, des agents infectés, d'autres menacent d'investir la rue La Senelec n'éclaire plus ou du moins en interne avec en première ligne le directeur général, Pape Demba Bitèye chahuté. Des agents sont infectés tandis que d'autres veulent investir la rue.

Rédigé par leral.net le Samedi 11 Juillet 2020 à 07:36

Selon Source A, Pape Demba Bitèye est catapulté dans les cordes par les travailleurs très en colère contre sa gestion. le tout dans un climat délétère avec la contamination d'une dizaine agents.

Sur la dizaine d'agents infectés par le coronavirus, quatre (4) sont des pensionnaires es Agences de la Patte d'Oie (1), de Rufisque (2) et de la Direction Qualité Sécurité environnementale qui se trouve à Dakar.



Les agents menacent aussi d'investir la rue pour protester contre sa gestion de l'entreprise.



