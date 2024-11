Sensationnel ! Le Barça s’incline devant la Real Sociedad Rédigé par leral.net le Dimanche 10 Novembre 2024 à 23:39 | | 0 commentaire(s)|

Espagne Atlanticactu/ Barcelone/ Babalaye Ndiaye Invaincu depuis septembre, le Barça tombe face à la Real Sociedad 1-0 qui inflige aux Catalans leur deuxième défaite en Liga cette saison. En déplacement à Saint-Sébastien, le FC Barcelone s’est incliné sur la plus petite des marges (1-0). Dominée par la Real Sociedad durant une grande partie de la rencontre, la formation catalane a perdu des précieux points. Les Blaugranas ont bien cru commencer leur partie de la meilleure des manières. Après une entame sérieuse et appliquée, Robert Lewandowski, grâce à une belle passe de Frenkie de Jong, a traversé la défense et a envoyé son ballon au fond des filets (13e). Cependant, après intervention de la VAR, sa réalisation a été invalidée par l’arbitre pour une très légère position de hors-jeu. Un peu plus dans le dur après ce refus, Barcelone a laissé l’initiative à la Sociedad. Les Txuri-Urdinak en ont ainsi profité et ont ouvert le score à la demi-heure de jeu. Exploitant un mauvais alignement de la défense du Barça, Sheraldo Becker a frappé dans le coin de la cage et a marqué (33e, 1-0). Revigorée par ce but, la Real Sociedad a même failli doubler la mise avant le coup de sifflet de la mi-temps. Menée par un Takefusa Kubo en jambes ce soir, Mikel Oyarzabal a raté le cadre de peu, sur une volée du pied droit (45e+1). Barcelone asphyxié par son adversaire Au retour des vestiaires, les locaux ont continué de maintenir la pression sur la formation d’Hansi Flick. Oyarzabal a manqué une bonne opportunité dès la 51e minute, obligeant Inaki Pena à faire un bel arrêt. Quelques minutes plus tard, Becker a également raté une autre occasion de doubler la mise pour son équipe (53e). À l’heure de jeu, le FCB n’avait toujours cadré aucun tir. Ander Barrenetxea a ainsi continué les efforts et a décroché un tir qui est passé à quelques centimètres du poteau gauche (72e). Kubo et Oskarsson se sont pareillement procurés de jolies occasions dans les instants qui ont suivi.



