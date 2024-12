Sensibilisation : La DCMS a tenu une journée de lancement des activités de la Phase d’extension II, ce samedi

Rédigé par leral.net le Lundi 16 Décembre 2024 à 20:58 | | 0 commentaire(s)|

La Division du Contrôle Médical Scolaire (DCMS), point focal sectoriel One Health du Ministère de l’Education Nationale (MEN), avec l’appui technique et financier du Projet USAID/Breakthrough ACTION, a tenu ce samedi, une journée de lancement des activités de la Phase d’extension II de « Sensibilisation des élèves par leurs pairs, sur la rage, la grippe aviaire hautement pathogène, la tuberculose bovine et la maladie à virus Ebola à IEF de Sangalkam. Il a été aussi question à cette occasion, de partager le bilan des activités par les acteurs institutionnels et les partenaires.