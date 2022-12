Séoul: Le PROCASEF impliqué dans toutes les activités liées à l'aménagement des territoires et à la bonne planification économique

Le Projet Cadastre et Sécurisation Foncière du Sénégal (PROCASEF), sous la représentation effective de Mamadou Dia, séjourne à Séoul avec Sénégal numérique, l'ANSD, le service géologique national.



Ceci entre dans le cadre d'une invitation du Trust Fund coréen géré par la Banque mondiale. A en croire Mamadou Dia, c'est un outil qui devrait permettre de révolutionner la gestion foncière et toutes les activités liées à l'aménagement des territoires et la bonne planification économique", a argumenté le représentant du Sénégal.



