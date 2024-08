Septembre mandingue à Mbour : 120 enfants circoncis gratuitement

120 enfants ont été circoncis gratuitement par Dioudiou Cissé Kounda dirigé par le vieux Pa Cissé. Cette circoncision marque le démarrage des activités du septembre mandingue dans la ville de Mbour. El Hadji Gaoussou Cissé, coordonnateur de Dioidiou Cissé Kounda a lancé à cette occasion un appel aux autorités locales et étatiques pour le respect de la culture mandingue et surtout, d’arrêter les personnes mal intentionnées qui cherchent à discréditer cette culture. Il a également appelé les jeunes à éviter la violence et l’usage de drogues ou autres substances nuisibles durant toute cette période.